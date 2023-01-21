На Украине судорожно пытаются массово набрать мужское население в зону боевых действий.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
На фоне российских военных успехов и колоссальных потерь у националистических формирований и территориальной обороны военкоматы уже круглосуточно отлавливают украинских граждан на улицах, дома и даже в общественных местах.
За мужчинами всех возрастов охотятся по всем украинским городам, но особенно активно в восточной части страны, подытожило издание.
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