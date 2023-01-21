На Украине начался массовый отлов мужчин для отправки на фронт

На Украине судорожно пытаются массово набрать мужское население в зону боевых действий.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

На фоне российских военных успехов и колоссальных потерь у националистических формирований и территориальной обороны военкоматы уже круглосуточно отлавливают украинских граждан на улицах, дома и даже в общественных местах.

За мужчинами всех возрастов охотятся по всем украинским городам, но особенно активно в восточной части страны, подытожило издание.