Бежавшие от мобилизации украинцы в Берлине требовали танков

Несколько сотен бежавших от мобилизации украинцев в Берлине вышли на митинг под здание бундестага, требуя от властей ФРГ поставить Украине танки Leopard.

20 января, когда уже стало известно, что немцы отказались не только передать ВСУ свои танки Leopard, но и дать разрешение другим членам альянса НАТО, проживающие в Германии граждане Украины устроили митинг у парламента.

Всё проходило под лозунгом "Освободите леопардов!" и сопровождалось криками и плакатами с карикатурами канцлера Олафа Шольца, ведь он не раз отказывался давать добро на экспорт танков ВСУ, заявляя, что танки НАТО должны поставляться Незалежной лишь при условии согласия между основными союзниками, сообщает "ПолитНавигатор".

Танки Leopard производят компании ФРГ, и правительство по закону имеет последнее слово в том, где использовать эту технику, даже когда иные страны хотят их экспортировать.