В Киеве заявили, что им нечего терять, и надо брать Москву

Москва и Киев достигли той стадии, когда на кону стоит существование государства.

Об этом сообщил киевский политолог Михаил Чаплыга.

По его словам, ВСУ обязаны будут предпринять попытку по захвату Крыма и походу на Москву, а РФ не победит без занятия Киева.

"Если нам терять уже нечего, кроме своих оков, а кремлевской верхушке точно так же — "хода нет, ходи с бубей", это означает, что другого хода, кроме как "гештальт 2.0" ни для России, ни для нас нет. И мы должны его начать, поскольку нам терять нечего. Если мы не пойдем на Крым или на Москву, тогда возникнет вопрос, а ради чего всё это было. Потому что нам по факту уже терять нечего", — в эфире интернет-канала Politeka сказал Чаплыга.

По его словам, либо ВСУ берут Москву, либо всё было бессмысленно. Но Крым для начала, подытожил Чаплыга.