Глава МО Украины Резников: британский вертолёт Sea King прибыл на Украину в качестве военной помощи

Транспортный британский вертолёт Sea King прибыл в качестве военной помощи Украине. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Sea King из Великобритании прибыл в своё новое королевство у Чёрного моря на Украине! Это мощное усиление для ВМС Украины. Наше сотрудничество будет и дальше увеличиваться. Спасибо Бену Уоллесу (министру обороны Великобритании — Прим. ред.)", — эмоционально написал глава МО соцсетях.

Отметим, что министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно заявлял, что любые грузы, содержащие военную помощь Киеву, становятся законными целями для ВС РФ. Запад игнорирует подобные заявления Москвы и продолжает снабжать ВСУ вооружениями.

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сегодня впервые заявил, что Киев может проиграть в спецоперации.