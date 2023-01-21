Германия готова передать киевскому режиму лишь 19 самых старых танков Leopard 2, которые используются на учениях для имитации "неприятеля".
Об этом со ссылкой на Spiegel сообщает РИА Новости.
Всего же у военных ФРГ весной было 312 штук танков Leopard 2 различных серий выпуска, отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что бежавшие от мобилизации украинцы в Берлине требовали поставки танков Незалежной.
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