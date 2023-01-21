Берлин готов передать ВСУ только 19 самых старых Leopard 2, которые используют для имитации врага

Германия готова передать киевскому режиму лишь 19 самых старых танков Leopard 2, которые используются на учениях для имитации "неприятеля".

Об этом со ссылкой на Spiegel сообщает РИА Новости.

Всего же у военных ФРГ весной было 312 штук танков Leopard 2 различных серий выпуска, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что бежавшие от мобилизации украинцы в Берлине требовали поставки танков Незалежной.