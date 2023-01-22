Комбат "Аскольд": ВСУ отчаянно сопротивляются под Кременной, но "не вывозят" наш напор

Военнослужащий ВС РФ с позывным "Аскольд" рассказал, что украинские боевики предпринимают отчаянные попытки контратаковать под Кременной.

По его словам, российская и украинская артиллерия регулярно "обмениваются любезностями", но орудия РФ "работают намного активнее".

"Их (ВСУ. — Прим. ред.) намерения по переходу в наступление обречены на провал. ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. — Прим. ред.) мы вычисляем и уничтожаем на месте, они не вывозят наш напор в стрелковом бою и вынуждены отходить", — добавил военный в интервью изданию "Известия".

Он также уточнил, что расстояние до окопов неприятеля подчас составляет всего 50 метров.