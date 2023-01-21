Артиллерия и авиация ВС РФ не позволили ВСУ провести перегруппировку в Курахово

Разведка российской армии выявила активную деятельность украинских боевиков в районе города Курахово, после чего по объектам ВСУ был нанесён массированный удар.

Вечером и ночью 20 января артиллерия и авиация ВС РФ планомерно уничтожали места скопления личного состава, склады вооружения, боеприпасов и техники неприятеля вблизи Курахово. Именно в этом направлении отступали оставшиеся подразделения националистов из Марьинки.

Командование ВСУ намеревалось перегруппировать воинские части, доукомплектовать боевиков и подготовить населённый пункт к обороне по примеру Артёмовска, пишет издание "Военное обозрение".

"Выявив военную активность в городе Курахово, по объектам, на которых такая активность была зафиксирована, были нанесены авиационные и артиллерийские удары", — уточняют авторы материала.

Ранее бывший советник администрации украинского президента сообщил, что российские войска начали "тактическое движение" на Запорожском направлении.