Минобороны: бойцы РФ круглосуточно устраивают для ВСУ артиллерийскую карусель

Российские подразделения в зоне проведения спецоперации применяют против Вооружённых сил Украины (ВСУ) тактику круглосуточной артиллерийской карусели.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, расчёты самоходных артиллерийских установок 2С-19 "Мста-С" Западного военного округа несколько раз в день меняют огневые позиции и укрытия. Отмечается, что эти системы практически не прекращают движение, выполняя задачи СВО.

"Тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его впустую транжирить боезапас, рассекречивать позиции замаскированных огневых точек", — пояснили в ведомстве.

Представители Минобороны также добавили, что главным преимуществом данной тактики является спасение жизней военных РФ.

По их словам, недавно в одном из районов боевых действий расчёты "Мста-С" при поддержке дронов ударили по скоплению украинской техники, уничтожив танки, боевые машины пехоты (БМП) и пикапы ВСУ.