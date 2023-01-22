Российские подразделения в зоне проведения спецоперации применяют против Вооружённых сил Украины (ВСУ) тактику круглосуточной артиллерийской карусели.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, расчёты самоходных артиллерийских установок 2С-19 "Мста-С" Западного военного округа несколько раз в день меняют огневые позиции и укрытия. Отмечается, что эти системы практически не прекращают движение, выполняя задачи СВО.
"Тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его впустую транжирить боезапас, рассекречивать позиции замаскированных огневых точек", — пояснили в ведомстве.
Представители Минобороны также добавили, что главным преимуществом данной тактики является спасение жизней военных РФ.
По их словам, недавно в одном из районов боевых действий расчёты "Мста-С" при поддержке дронов ударили по скоплению украинской техники, уничтожив танки, боевые машины пехоты (БМП) и пикапы ВСУ.
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