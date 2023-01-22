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ISW: украинская оборона Артёмовска — стратегически обоснованная операция

Силовые структуры

Украинская оборона Артёмовска, судя по всему, является стратегически обоснованной операцией, несмотря на то, что она дорого обходится Киеву. Об этом сообщили западные аналитики из Института изучения войны (ISW).

ISW: украинская оборона Артёмовска — стратегически обоснованная операция

Они назвали расходы Украины на Артёмовск "значительными". При этом эксперты отметили, что Киев заплатил бы серьёзную цену, если бы позволил российской армии легко взять этот населённый пункт.

Кроме того, аналитики подчеркнули: сам по себе Артёмовск не имеет ни оперативного, ни стратегического значения, однако в случае перехода города под контроль ВС РФ украинским войскам пришлось бы занимать оборонительные позиции на менее благоприятной местности. По их мнению, киевский режим использует модель "постепенного истощения" российских сил в некоторых местах сражений.

"Украинская оборона Артёмовска, вероятно, является стратегически обоснованной операцией, несмотря на её издержки для Украины", — сказано в публикации.

При этом западные эксперты допустили, что наступление РФ на Артёмовском направлении может стать кульминацией боевых действий.

Ранее российские бойцы уничтожили 70 процентов личного состава 53-й бригады ВСУ под Артёмовском.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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