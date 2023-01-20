ВС РФ уничтожили 70% личного состава 53-й бригады ВСУ в боях под Артёмовском

В составе войск ВСУ имеются подразделения, в которых наблюдается повышенная смертность личного состава. По этой причине эти соединения стараются не отправлять на фронт, пишет "Военная хроника".

53-я механизированная бригада является "несчастливым" подразделением. Она начала формироваться в 2014 году и участвовала в боях под Иловайском и Дебальцево. Бригада попала в окружение ВС РФ в Волновахе, понесла потери во время боёв за Северодонецко-Лисичанскую агломерацию, откуда многие военные вырвались, оставив позиции и оружие. В наказание командование ВСУ отправило бригаду под Артёмовск.

Во время штурма ВС РФ Клещеевки, находящейся на южных подступах к Артёмовску, было уничтожено до 70% солдат бригады. Российские войска выбили артиллерийские дивизионы соединения, больше половины двух механизированных и танкового батальонов. Такие крупные потери могут привести к обвалу фронта под Артёмовском.

Ранее полковник Клупов призвал ВС РФ готовиться к наступлению ВСУ на Крым.