Ходаковский: проблемы с распределением ответственности в Минобороны РФ приведут к новой волне мобилизации

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил о проблемах с распределением ответственности в Министерстве обороны. Об этом он рассказал в своём микроблоге.

Эксперт отметил, что часто тех, кто пытается соучаствовать ведомству в решении глобальных задач, сейчас быстро ставят на место, не позволяя проявить инициативу. Так их загоняют под "хозяина положения", тем самым обнуляя возможности. Это аргументируют тем, что Минобороны само должно во всём разбираться.

Комбат отметил, что победа в военном конфликте — это коллегиальное дело в плане усилий и соразделения ответственности.

"Нельзя, сказать всем — это не ваше дело! Нельзя становиться в позицию: я отвечаю — я сам всё буду и решать. Закончится всё это очередной волной мобилизации и попытками качество заменить количеством. А это неизбежно отразится на внутреннем состоянии России, чего и добивается Запад, и может привести к тяжёлым последствиям", — заключил Ходаковский.

Ранее командир заявил, что ВС РФ начали применять нетипичные для армии методики в спецоперации.