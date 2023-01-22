Шеремет допустил расширение границ СВО из-за поддержки ВСУ со стороны Запада

Поддержка агрессии Киева со стороны западных стран может привести к расширению границ специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

По его словам, Москва выступала против эскалации конфликтной ситуации, однако США и их партнёры перешли красные линии. Как пояснил парламентарий, коллективный Запад создаёт угрозу для национальных интересов РФ.

Он напомнил, что в странах НАТО стали регулярно заявлять о необходимости поддержки агрессии Вооружённых сил Украины (ВСУ) в отношении Крымского полуострова и регионов, недавно вошедших в состав России. Депутат подчеркнул: помощь Запада способна "сыграть злую шутку" с киевским режимом.

"Чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет распространяться граница нашей спецоперации", — отметил Шеремет в интервью РИА Новости.

Политик добавил, что это необходимо для создания буферной зоны и защиты нацбезопасности. Кроме того, парламентарий назвал 2023 год победным для России.