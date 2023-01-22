Конгрессвумен Грин о призывах дать танки Киеву: "Мы служим американцам, а не Зеленскому"

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обрушилась с критикой на представителя республиканской партии Линдси Грэма, призывающего к незамедлительным поставкам американских танков Abrams киевскому режиму.

Она напомнила своему однопартийцу, что Вашингтон не отправляет боевые машины к южной границе США, хотя страна ежедневно "подвержена вторжению". По её словам, на этой территории граждан регулярно "убивают фентанилом". Политик считает, что Белый дом должен перестать выполнять все просьбы президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы служим американцам, которые платят за наши танки и нашу зарплату, а не Зеленскому", — высказалась конгрессвумен в своих соцсетях.

Ранее Грэм потребовал от Белого дома передать танки Abrams украинским военным. Как пояснил сенатор, после этого шага власти Германии решатся на поставки Киеву своих боевых машин Leopard.

В конце декабря Марджори Тейлор Грин раскритиковала республиканцев, поддержавших новый американский транш для Украины.