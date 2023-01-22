Генерал-лейтенант Наев: Украина создаёт новые воинские соединения для оснащения их оружием НАТО

Украина создаёт новые воинские соединения и планирует оснастить их оружием НАТО. Об этом в комментарии CNN заявил командующий Объединённых сил Сергей Наев.

"Конечно, нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских моделей и могут помочь нам продвинуться. Мы создаём новые воинские части. И наши дальнейшие действия будут зависеть от их боеспособности. Поэтому помощь Запада крайне важна", — сообщил генерал-лейтенант.

Он отметил, что всё подразделение должно иметь оснащение одной и той же машиной. Поэтому в батальоне имеются БМП "Брэдли".

Некоторые высокопоставленные чиновники заявили о намерении ВСУ занять более выгодное положение до того, как РФ укрепит свои позиции и нарастит батальонные тактические группы.

На Украине опасаются второго наступления ВС РФ, которое может начать в течение двух месяцев.