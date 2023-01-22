Руденко: Киев начал хватать всех в армию Украины из-за дефицита живой силы

Киевский режим столкнулся с острой нехваткой живой силы для переброски в места активных боевых действий. Об этом заявил военкор Андрей Руденко.

Он выразил надежду на то, что украинцы, которых президент страны Владимир Зеленский насильно отправляет на линию соприкосновения, сделают верный выбор, сдавшись в российский плен во время первого боя.

"На Украине сбор урожая. А если точнее — проблема с живой силой в ВСУ, видимо, настолько серьёзная, что хватать начали всех", — отметил Руденко в своих соцсетях.

К своему посту военкор приложил видеозапись, на которой видно, как украинские силовики пытаются забрать на службу мужчину, не получавшего повестку.

Ранее журналист сделал свой прогноз по поводу сроков окончания российской спецоперации. По его мнению, СВО завершится в 2023 году полным поражением Вооружённых сил Украины (ВСУ) и принятием абсолютно всех условий, выдвинутых Москвой.