Руденко: СВО закончится в конце 2023 года полным проигрышем Украины и принятием всех условий России

В США понимают всю серьёзность ситуации с Украиной и пришли к выводу, что вкладываться в неё дальше нецелесообразно, а нужно потихоньку "сливать". Такое мнение высказал военный журналист Андрей Руденко.

Репортёр в своём Telegram-канале прокомментировал слова замминистра обороны США Колина Кала, который объяснил отказ от поставок Киеву ракет дальностью до 300 километров.

"Мы считаем, что украинцы могут изменить динамику на поле боя и достичь эффекта, который они хотят, чтобы оттеснить россиян, без ATACMS", — заявил представитель американского военного ведомства.

По мнению военкора, на русский это можно перевести как: ситуация с Украиной очень тяжёлая и поставки туда танков и дальнобойных ракет не выправят её.

Журналист также сделал свой прогноз об окончании спецоперации, исходя из этого.

Столь серьёзной помощи украинцам больше не будет, это последняя. Запад толкает Киев на эскалацию в надежде скорейшей победы России, заметил Руденко.

А поскольку экономика их стран также находится в плачевном состоянии, конфликт закончится в конце этого года полным проигрышем Украины и принятием всех условий выдвинутых Россией, заключил военкор.