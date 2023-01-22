Глава украинской разведки Буданов подтвердил, что агента ГУР Киреева казнила СБУ, чтобы не дать Киеву выиграть время

Агента украинской разведки Киреева казнила СБУ, чтобы не дать Киеву выиграть время. Эту информацию подтвердил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По информации, которой располагает Буданов, Киреева схватили в двухстах метрах от центрального здания СБУ. Рядом с ним остановился микроавтобус из которого выбежали сотрудники "Альфы" с криками "Это СБУ!". Агента ГУР затолкали в автомобиль, который поехал не в центральное здание службы безопасности, а уехал за несколько кварталов от него. Потом произошло убийство.

"Имел разговор по поводу этой ситуации с тогдашним главой СБУ Бакановым, он не смог ничего толком объяснить, это был наш последний разговор", — прокомментировал ситуацию Буданов.

Глава ГУР подтвердил, что главной задачей Киреева на переговорах с Россией было затягивание процесса, чтобы Киев мог выиграть время на подготовку.