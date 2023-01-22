Во Львове сотрудники военкомата раздавали повестки во время похорон бойца армии Украины.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Исполнительные сотрудники Львовского военкомата решили посетить похороны одного из националистов, правда, вовсе не для того, чтобы отдать воинские почести погибшему всушнику.
Всем мужчинам раздавали повестки, а несколько граждан Украины увезли прямо с похорон в военную часть.
"Украина — страна, где не только страшно жить, но и хоронить. Могилизация киевским режимом собственного народа продолжается", — подытожил ведущий Первого канала.
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