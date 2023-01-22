Reuters: Вашингтон просит Киев подождать со своим наступлением

Белый дом просит Киев не начинать масштабного наступления до того, как в ВСУ не поступят обещанные вооружения и завершится обучения боевиков ВСУ.

Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на чиновников администрации президента США.

Помимо этого отмечается, что "Вашингтон придерживается позиции, которая не предусматривает передачу Украине танков Abrams с учетом спорной ситуации с Германией по вопросу поставок этого вида боевой техники". Одна из причин этого решения по Abrams — высокая стоимость и сложность их обслуживания.

По оценке Пентагона, с начала СВО Вашингтон выделил на военную помощь Украине более 24,2 млрд евро. 6 января США объявили о выделении киевскому режиму очередного пакета военной помощи объемом более 3 млрд долларов. Сюда войдут боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу и самоходные гаубицы.

Берлин до этого заявил, что намерен поставить Украине БМП Marder, а Париж собирается дать Киеву колесные танки AMX-10RC.