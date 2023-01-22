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Reuters: Вашингтон просит Киев подождать со своим наступлением

Силовые структуры

Белый дом просит Киев не начинать масштабного наступления до того, как в ВСУ не поступят обещанные вооружения и завершится обучения боевиков ВСУ.

Reuters: Вашингтон просит Киев подождать со своим наступлением

Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на чиновников администрации президента США.

Помимо этого отмечается, что "Вашингтон придерживается позиции, которая не предусматривает передачу Украине танков Abrams с учетом спорной ситуации с Германией по вопросу поставок этого вида боевой техники". Одна из причин этого решения по Abrams — высокая стоимость и сложность их обслуживания.

По оценке Пентагона, с начала СВО Вашингтон выделил на военную помощь Украине более 24,2 млрд евро. 6 января США объявили о выделении киевскому режиму очередного пакета военной помощи объемом более 3 млрд долларов. Сюда войдут боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу и самоходные гаубицы.

Берлин до этого заявил, что намерен поставить Украине БМП Marder, а Париж собирается дать Киеву колесные танки AMX-10RC.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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