Белый дом просит Киев не начинать масштабного наступления до того, как в ВСУ не поступят обещанные вооружения и завершится обучения боевиков ВСУ.
Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на чиновников администрации президента США.
Помимо этого отмечается, что "Вашингтон придерживается позиции, которая не предусматривает передачу Украине танков Abrams с учетом спорной ситуации с Германией по вопросу поставок этого вида боевой техники". Одна из причин этого решения по Abrams — высокая стоимость и сложность их обслуживания.
По оценке Пентагона, с начала СВО Вашингтон выделил на военную помощь Украине более 24,2 млрд евро. 6 января США объявили о выделении киевскому режиму очередного пакета военной помощи объемом более 3 млрд долларов. Сюда войдут боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу и самоходные гаубицы.
Берлин до этого заявил, что намерен поставить Украине БМП Marder, а Париж собирается дать Киеву колесные танки AMX-10RC.
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