Успехи Украины в конфликте с Россией, если бы их мог добиться Киев, привели бы к ядерной войне. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Запад такого исхода не допустит, так как это для него было бы кошмаром, заявил эксперт на YouTube-канале Finian Cunningham.
Россия, к счастью, этот конфликт не проиграет, она победит всё, что поставит Киеву НАТО, выразил уверенность аналитик.
По мнению разведчика, военного успеха, к которому стремится альянс, не произойдёт.
Победа Украины в конфликте с Россией подразумевает возврат всех четырёх территорий, которые были присоединены в результате референдумов, а также Крыма. Запад не позволит, чтобы такое произошло, потому что это приведёт к ядерной войне, заключил Риттер.
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США и Россия станут первыми в истории ядерными державами, которые перешли в прямое столкновение, заявил эксперт.