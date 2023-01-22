Экс-разведчик США Риттер заявил, что Украина станет "кошмаром" для Запада

Успехи Украины в конфликте с Россией, если бы их мог добиться Киев, привели бы к ядерной войне. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Запад такого исхода не допустит, так как это для него было бы кошмаром, заявил эксперт на YouTube-канале Finian Cunningham.

Россия, к счастью, этот конфликт не проиграет, она победит всё, что поставит Киеву НАТО, выразил уверенность аналитик.

По мнению разведчика, военного успеха, к которому стремится альянс, не произойдёт.

Победа Украины в конфликте с Россией подразумевает возврат всех четырёх территорий, которые были присоединены в результате референдумов, а также Крыма. Запад не позволит, чтобы такое произошло, потому что это приведёт к ядерной войне, заключил Риттер.