Полковник Макгрегор: США могут остановить военные действия на Украине одним звонком

Президент США Джо Байден мог бы остановить боевые действия на Украине одним звонком, если бы Вашингтон действительно хотел завершения конфликта. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Украинский лидер Владимир Зеленский самостоятельных решений не принимает, отметил эксперт на YouTube-канале.

Байден и те, кто им манипулирует, могут просто поднять трубку и позвонить Зеленскому немедленно, чтобы остановить конфликт, заявил американский военный.

И украинскому президенту ничего не останется, кроме как подчиниться, заключил Макгрегор.