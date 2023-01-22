Президент США Джо Байден мог бы остановить боевые действия на Украине одним звонком, если бы Вашингтон действительно хотел завершения конфликта. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Украинский лидер Владимир Зеленский самостоятельных решений не принимает, отметил эксперт на YouTube-канале.
Байден и те, кто им манипулирует, могут просто поднять трубку и позвонить Зеленскому немедленно, чтобы остановить конфликт, заявил американский военный.
И украинскому президенту ничего не останется, кроме как подчиниться, заключил Макгрегор.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США и Россия станут первыми в истории ядерными державами, которые перешли в прямое столкновение, заявил эксперт.