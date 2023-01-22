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Рогов: два украинских офицера элитного подразделения ВСУ перешли на сторону ВС РФ

Силовые структуры

Два украинских офицера элитного спецподразделения ВСУ приняли решение перейти на сторону России на Запорожском направлении. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, солдаты украинской армии всё чаще стали отказываться от идеологии киевского режима и занимать мирную сторону. Данный процесс активизировался около месяца назад.

Рогов подчеркнул, что ещё до начала наступления ВС РФ на Запорожском направлении десятки военных ВСУ перешли на сторону России.

"Сегодня их примеру последовали два офицера элитного спецподразделения", — написал он в своём Telegram-канале.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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