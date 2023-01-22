Пушилин обвинил боевиков ВСУ в попытке подрыва рудников в Соледаре при отступлении

Боевики украинской армии во время своего отступления из Соледара пытались уничтожить соляные рудники. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, солдаты ВСУ осуществили подрыв коммуникаций, в результате чего был затруднён спуск в шахты.

"Но всё восстановимо, и мы это обязательно сделаем. И вокруг предприятия по добыче соли обязательно вырастут новые жилые кварталы", — заявил Пушилин в своём Telegram-канале.