ВСУ провели прицельный обстрел жилого района в Новой Каховке в Херсонской области. Стало известно, что под данным населённым пунктом задержали украинского наводчика.
Он передавал данные о местонахождении российских военнослужащих своему родственнику, который доносил всё в войска ВСУ. Наводчиком был житель Алёшковского округа.
"Задержанный утверждает, что ему не платили за передачу данных. Он признал свою вину", — рассказали в Telegram-канале Каховской военно-гражданской администрации.
Ранее Владимир Рогов заявил, что войска ВС РФ вступили в бой за Каменское Запорожской области.
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