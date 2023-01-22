Задержан наводчик ВСУ под Новой Каховкой в Херсонской области

ВСУ провели прицельный обстрел жилого района в Новой Каховке в Херсонской области. Стало известно, что под данным населённым пунктом задержали украинского наводчика.

Он передавал данные о местонахождении российских военнослужащих своему родственнику, который доносил всё в войска ВСУ. Наводчиком был житель Алёшковского округа.

"Задержанный утверждает, что ему не платили за передачу данных. Он признал свою вину", — рассказали в Telegram-канале Каховской военно-гражданской администрации.

Ранее Владимир Рогов заявил, что войска ВС РФ вступили в бой за Каменское Запорожской области.