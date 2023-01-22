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Задержан наводчик ВСУ под Новой Каховкой в Херсонской области

Силовые структуры

ВСУ провели прицельный обстрел жилого района в Новой Каховке в Херсонской области. Стало известно, что под данным населённым пунктом задержали украинского наводчика.

Он передавал данные о местонахождении российских военнослужащих своему родственнику, который доносил всё в войска ВСУ. Наводчиком был житель Алёшковского округа.

"Задержанный утверждает, что ему не платили за передачу данных. Он признал свою вину", — рассказали в Telegram-канале Каховской военно-гражданской администрации.

Ранее Владимир Рогов заявил, что войска ВС РФ вступили в бой за Каменское Запорожской области.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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