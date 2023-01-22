Рогов заявил, что войска ВС РФ вступили в бой за Каменское Запорожской области

ВС РФ продолжают активные действия в зоне спецоперации. Армия России ведёт бои за село Каменское в Запорожской области. Оно является стратегически важным населённым пунктом. Член главного совета администрации региона Владимир Рогов проинформировал, что из данного села боевики ВСУ наносили удары по мирным жителям.

"Каменское — важный населённый пункт, контроль за которым позволял боевикам ВСУ не давать нашим войскам продвинуться в направлении Степногорска и затем Запорожья, временно оккупированным режимом Владимира Зеленского", — заявил эксперт в своём telegram-канале.

Рогов отметил, что военнослужащие ВС РФ пересекли реку Янчеркак и ведут бои на её правом берегу.