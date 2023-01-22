Сообщается о ракетных пусках в Белгородской области и прилётах в Харьковской области.
Об этом пишет в своём аккаунте мессенджера военный обозреватель Борис Рожин.
В последние дни националисты киевской власти спешно перебрасывали дополнительные подразделения в Харьковскую область на Сватовское и Купянское направления, откуда ранее часть боевиков ВСУ снимали для переброски под Артёмовск и Соледар.
Тем временем, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об успешной работе систем противовоздушной обороны на территории области.
"ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, предварительно, пострадавших нет", — отметил глава региона.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Минобороны Польши сообщило местным парламентариям о своём видении планов РФ по вторжению на территорию страны.