Ракетные пуски в Белгородской области и взрывы в Харьковской области

Сообщается о ракетных пусках в Белгородской области и прилётах в Харьковской области.

Об этом пишет в своём аккаунте мессенджера военный обозреватель Борис Рожин.

В последние дни националисты киевской власти спешно перебрасывали дополнительные подразделения в Харьковскую область на Сватовское и Купянское направления, откуда ранее часть боевиков ВСУ снимали для переброски под Артёмовск и Соледар.

Тем временем, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об успешной работе систем противовоздушной обороны на территории области.

"ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, предварительно, пострадавших нет", — отметил глава региона.