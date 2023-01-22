Воздушная тревога на Украине, взрывы в Краматорске и Славянске

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, а также в контролируемых киевским режимом районах Донбасса.

Об этом сообщает телеканал RT.

Причиной могла стать активность военной авиации в Белоруссии.

Правда, также есть информация о взрывах в Краматорске и Славянске. Официальной информации пока нет, а сообщения поступают из украинских пабликов.

Напомним, накануне Украина обстреляла детсад, музыкальную школу и дома в Донецке. Убиты и ранены мирные граждане.