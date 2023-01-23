Бывший генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин намерен уничтожить гаубицу, с помощью которой украинские боевики нанесли удары по гостинице в Донецке, где он находился вместе с военно-техническими советниками.
По его словам, коллеги с прежнего рабочего места помогли ему установить точную модель орудия, применённого Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в ходе обстрела.
"Мы продолжаем отслеживать этот боевой расчёт, который по нам вёл огонь, и я надеюсь, вернувшись, их найти и уничтожить", — подчеркнул Рогозин в интервью РИА Новости.
Он назвал свои планы по ликвидации украинской гаубицы "делом чести". Экс-глава "Роскосмоса" напомнил, что лишился друзей в результате атаки ВСУ на гостиницу.
21 декабря Рогозин подтвердил информацию о своём ранении в Донецке, добавив, что украинским военным "слили" данные о его местонахождении.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Минобороны Польши сообщило местным парламентариям о своём видении планов РФ по вторжению на территорию страны.