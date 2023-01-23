Рогозин заявил, что обстрелявший его боевой расчёт ВСУ выявлен и будет уничтожен

Бывший генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин намерен уничтожить гаубицу, с помощью которой украинские боевики нанесли удары по гостинице в Донецке, где он находился вместе с военно-техническими советниками.

По его словам, коллеги с прежнего рабочего места помогли ему установить точную модель орудия, применённого Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в ходе обстрела.

"Мы продолжаем отслеживать этот боевой расчёт, который по нам вёл огонь, и я надеюсь, вернувшись, их найти и уничтожить", — подчеркнул Рогозин в интервью РИА Новости.

Он назвал свои планы по ликвидации украинской гаубицы "делом чести". Экс-глава "Роскосмоса" напомнил, что лишился друзей в результате атаки ВСУ на гостиницу.

21 декабря Рогозин подтвердил информацию о своём ранении в Донецке, добавив, что украинским военным "слили" данные о его местонахождении.