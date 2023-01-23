Офицер Марочко: маленькая девочка погибла при ударе ВСУ по Кременной в ЛНР

Удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Кременной в ЛНР унёс жизнь маленькой девочки, следует из заявления представителя Народной милиции республики Андрея Марочко.

По его словам, ребёнку было около двух лет. Как пояснил офицер, в списке пострадавших значатся четыре мирных жителя города.

"Ранение, не совместимое с жизнью, получил ребёнок. Девочка, родившаяся 27 марта 2021 года", — приводит ТАСС комментарий Марочко.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что боевики ВСУ в районе населённого пункта Кременная активно используют средства радиоэлектронной борьбы для подавления разных видов связи.