Удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Кременной в ЛНР унёс жизнь маленькой девочки, следует из заявления представителя Народной милиции республики Андрея Марочко.
По его словам, ребёнку было около двух лет. Как пояснил офицер, в списке пострадавших значатся четыре мирных жителя города.
"Ранение, не совместимое с жизнью, получил ребёнок. Девочка, родившаяся 27 марта 2021 года", — приводит ТАСС комментарий Марочко.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что боевики ВСУ в районе населённого пункта Кременная активно используют средства радиоэлектронной борьбы для подавления разных видов связи.
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