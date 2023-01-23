Марочко: Киев применяет для подавления связи в ЛНР средства радиоэлектронной борьбы

Для подавления связи в районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) украинские военные применяют средства радиоэлектронной борьбы. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

По словам офицера, средства РЭБ для подавления всех видов связи вооружённые силы Украины (ВСУ) применяют в районе населённого пункта Кременная очень активно.

Ранее сотрудники органов безопасности ЛНР обнаружили на освобождённой в период СВО территории республики тайник украинского военнослужащего, в котором оказалось более 300 килограммов взрывчатки.