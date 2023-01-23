Рогов: действия ВС РФ позволили отодвинуть линию обстрела Запорожья со стороны ВСУ

Наступление российской армии на Запорожском направлении отодвинуло линию обстрела со стороны ВСУ городов и населённых пунктов в регионе. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Наступательные действия позволили отодвинуть линию обстрела со стороны украинских войск мирных городов и сёл Запорожской области", — указал он в беседе с РИА Новости.

Рогов подчеркнул, в ходе наступательных манёвров ВС РФ выбили противника из посёлков, которые выступали в качестве опорных пунктов ВСУ для ударов по местным жителям.