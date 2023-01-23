В Одессе мужчины переодеваются в женскую одежду, чтобы сходить за хлебом

Продолжается массовая отправка украинских граждан на убой в зону специальной операции.

В Одессе мужчины уже вынуждены переодеваться в женскую одежду, чтобы выйти за продуктами и не отправиться "пушечным мясом" в зону боевых действий после получения повестки.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Издание уже рассказывало, как толпы боевиков на микроавтобусах ездят по Незалежной и жёстко пакуют мужчин, чтобы бросить очередное "пушечное мясо" на убой.

Ранее сообщалось, что во Львове военкомат раздавал повестки во время похорон боевика украинской армии.