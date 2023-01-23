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В Белгородской области посадили и ликвидировали беспилотник ВСУ

Силовые структуры

На территории Белгородской области обнаружили и ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат.

Как сообщает REGNUM со ссылкой на представителя ОМВД РФ по Краснояружскому району, квадрокоптер был замечен днём 22 января неподалёку от приграничного населённого пункта Вязовое.

Как пояснил источник агентства, российские специалисты посадили беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ), а затем уничтожили его, используя стрелковое оружие.

По его словам, квадрокоптер мог залететь в Белгородскую область из села Покровка Сумской области. Жертв и пострадавших в результате инцидента удалось избежать.

В воскресенье, 22 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об успешной работе средств противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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