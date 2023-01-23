Российская разведка: ВСУ хранят западное оружие на украинских АЭС

На Украине ракеты к HIMARS и западным системам ПВО складируют на атомных электростанциях, сообщает Служба внешней разведки (СВР) на своём сайте.

По данным СВР, вооружённые силы Украины (ВСУ) хранят боеприпасы на атомных объектах. В разведке заявили, что это достоверная информация.

Так, к концу 2022 на Ровенскую АЭС из-за границы через железнодорожную станцию "Рафаловка" доставлено несколько вагонов ракет и крупнокалиберных артиллерийских снарядов, заметили в спецслужбе.

В СВР выразили надежду, что Киев не станет взрывать боеприпасы на АЭС, чтобы спровоцировать большие поставки вооружения от западных стран.

Украина создает склады оружия на АЭС, чтобы Россия не смогла их уничтожить, считают в разведке.



