Экс-глава МИД Украины: Данные разведки Германии о высоких потерях ВСУ выгодны Киеву

В прессу ФРГ специально "слили" разведданные о больших потерях украинской армии под Артёмовском.

Так Германия рассчитывает перевернуть общественное мнение, чтобы не было протестов на при передаче Киеву танков Leopard.

Об этом сообщил бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко.

Разведка ФРГ обеспокоена трёхзначными потерями ВСУ под Артёмовском, но подобных сообщений в СМИ ни от британцев, ни от ЦРУ не выкладывалось.

"Это попытка повлиять на тех в немецком обществе, которые говорят о том, что, если война быстро закончится, то не будет этих страшных жертв, которые уже переходят за грани нездорового смысла и т. д. Это игра в пользу власти, которая всё ещё колеблется относительно поставок", — в эфире киевского "Радио НВ" сказал Огрызко.

По его словам, в перспективе, вопрос по танкам может решиться в пользу Украины.