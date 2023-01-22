"Карликовые страны" во главе с Польшой создают коалицию, чтобы победить РФ без Германии

Европейские "карликовые страны" создают коалицию, чтобы победить Российскую Федерацию без Германии.

Об этом со ссылкой на польского премьера Матеуша Моравецкого сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Если Берлин откажет Киеву в передаче танков, Польша и другие страны сформируют "небольшую коалицию", — заявил премьер Польши.

Он отметил, что Украина и Евросоюз должны выиграть это противостояние — "с Германией или без неё".

Весьма смелое заявление польского премьер-министра, но РФ такая позиция "карликовых государств" устраивает, комментирует ведущий Первого канала.

"Один только вопрос: а вытягивать экономику Евросоюз потом опять одна Германия будет? Или вы вместе с Украиной и "коалицией" этот вопрос порешаете?" — подытожил Осташко.