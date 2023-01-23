Раненый боец из Самары героически разминировал поле и помог роте избежать потерь

Раненый боец из Самарской области совершил героический поступок в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил руководитель региона Дмитрий Азаров.

По его словам, военнослужащий разминировал проход по полю, что позволило роте избежать потерь при оставлении опасного участка. Как пояснил губернатор, сейчас мужчина находится в госпитале.

"Абсолютно героический поступок! Евгений своими руками вместе с комроты разминировал проход по минному полю, благодаря чему рота вышла без потерь", — отметил Азаров в эфире "Соловьёв. Live".

Он также подчеркнул: храброму военнослужащему будет вручена государственная награда.

Ранее глава Самарской области сообщил, что российские солдаты, которые выжили при ударе Вооружённых сил Украины по зданию ПТУ в Макеевке, выведены из зоны спецоперации для восстановления боевой готовности.