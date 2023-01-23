Глава Самарской области: выжившие в Макеевке бойцы РФ выведены из зоны СВО

Российские военнослужащие, которые выжили в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по зданию ПТУ в Макеевке, выведены из зоны спецоперации, следует из заявления главы Самарской области Дмитрия Азарова.

По его словам, уцелевшие солдаты восстанавливают боеготовность.

"Та категория бойцов, которые сегодня в строю и находятся на полигоне, была выведена из зоны специальной военной операции для восстановления боевой готовности", — подтвердил Азаров в эфире "Соловьёв. Live".

Ранее руководитель Самарской области поделился, что получил первые сведения о трагедии в Макеевке вечером 1 января от российских военных. Как пояснил губернатор, на следующий день он ознакомился с проверенной информацией.

Удар ВСУ по Макеевке из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS привёл к гибели 89 бойцов РФ.