Пушилин: российские войска продвинулись по всей линии соприкосновения в ДНР

По информации врио главы ДНР Дениса Пушилина, российской армии удалось продвинуться по всей линии соприкосновения в Республике.

При этом врио главы ДНР признал, что текущую ситуацию простой назвать сложно.

"Ситуация остается достаточно тяжелой, но наши подразделения практически везде продвигаются вперед", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

При этом Пушилин предупредил, что украинские военные будут во что бы то ни стало стараться помешать продвижению ВС РФ, с этой целью противник перебрасывает дополнительные резервы в Марьинку и Артёмовск.