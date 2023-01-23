Пушилин заявил о массовой переброске подразделений ВСУ в Марьинку и Артёмовск

Украинские войска начали массово перебрасывать дополнительные подразделения на Марьинское и Артёмовское направления. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, любыми силыми ВСУ пытаются помешать дальнейшему продвижению российской армии.

"Мы видим, что помимо массовой переброски резервов в Артемовск, противник также сконцентрировался в этом направлении в плане переброски резервов в Марьинку", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".