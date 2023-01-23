РВ: российские десантники разгромили опорные пункты ВСУ в лесу под Кременной

Российские десантники из 76-й дивизии ВДВ разгромили опорные пункты боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в лесном массиве под Кременной в ЛНР. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Отмечается, что бойцы сначала подавили огневые точки огнём из бронетранспортёров, гранатомётов и самоходных артиллерийских установок.

После этого штурмовые группы ворвались в окопы, где уничтожили остатки боевиков, а тех, кому удалось выжить, взяли в плен.

Некоторым всушникам также удалось сбежать, бросив раненых и убитых. В результате штурма ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и пленными.

Ранее в Сети появилось видео ювелирного попадания российских артиллеристов по позициям ВСУ точно в ящик с боеприпасами.