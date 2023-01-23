Артиллеристы ВС РФ точечно поразили миномётную позицию ВСУ прямым попаданием в ящик с боеприпасами

Российские артиллеристы ювелирно отработали по позициям боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) и попали прямо в ящик с боеприпасами. Видео, снятое украинской стороной, появилось в соцсетях.

На кадрах возмущённый всушник показывает разбросанные мины для миномёта и поражается точностью стрельбы российских военных.

В результате прямого попадания снаряда позиции ВСУ получили значительные повреждения.

Добавим, ранее Минобороны РБ сообщило, что артиллерийские подразделения группировки войск России и Белоруссии приводятся в готовность к выполнению задач.