Минобороны: на Красно-Лиманском направлении ВСУ потеряли до 70 человек личного состава

В Министерстве обороны Российской Федерации проинформировали, что артиллеристы Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск в районе Серебрянского лесничества нанесли удар по подразделениям украинских боевиков, в результате чего они потеряли порядка 70 человек личного состава.

"На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 70-ти военнослужащих", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, были уничтожены четыре боевые бронированные машины и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ вместе с экипажем на Днепровском направлении.