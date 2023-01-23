Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Русская армия наносит удары по объектам ВСУ и ликвидирует позиции противника по всей линии фронта. Министерство обороны России представило сводку новостей на 23 января.
ВС РФ высокоточным оружием наземного базирования на Днепровском направлении уничтожили установку РСЗО HIMARS вместе с экипажем. Также нанесено огневое поражение подразделениям 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ возле Марганца.
Ранее сообщалось Александр Ходаковский назвал обстрелы артиллерии ВСУ причинами 90% потерь ВС РФ на Украине.
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