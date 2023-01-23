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Стрелков: конфликт на Украине не удастся завершить в ближайшие месяцы

Силовые структуры

В ближайшие месяцы завершить украинский конфликт не удастся. Такое мнение высказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, комментируя заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что судьба украинского конфликта может решиться в ближайшие недели.

Стрелков: конфликт на Украине не удастся завершить в ближайшие месяцы

Он считает, что для этого предпосылок сейчас нет. Россия пока не создала подавляющего превосходства в технике, так как Киев получает новое вооружение от Запада постоянно, заметил эксперт в беседе с НСН.

Нет у РФ и превосходства в количестве войск, так как частичная мобилизация была остановлена, а Украина волны мобилизации проводит постоянно, добавил Стрелков.

В ближайшие месяцы возможно наступление российских подразделений на Запорожском направлении, но к полному разгрому Киева оно не приведёт, заключил собеседник издания.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что конфликт между РФ и Украиной приобрёл позиционный характер.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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