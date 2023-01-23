В ближайшие месяцы завершить украинский конфликт не удастся. Такое мнение высказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, комментируя заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что судьба украинского конфликта может решиться в ближайшие недели.
Он считает, что для этого предпосылок сейчас нет. Россия пока не создала подавляющего превосходства в технике, так как Киев получает новое вооружение от Запада постоянно, заметил эксперт в беседе с НСН.
Нет у РФ и превосходства в количестве войск, так как частичная мобилизация была остановлена, а Украина волны мобилизации проводит постоянно, добавил Стрелков.
В ближайшие месяцы возможно наступление российских подразделений на Запорожском направлении, но к полному разгрому Киева оно не приведёт, заключил собеседник издания.
Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что конфликт между РФ и Украиной приобрёл позиционный характер.
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