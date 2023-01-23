Политолог Кортунов: конфликт между Россией и Украиной приобрёл позиционный характер

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в конфликте на Украине, и "они во многом определят будущее". Своё мнение по поводу этого прогноза высказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с Pravda.Ru.

Эксперт отметил, что подобного рода предположения на Западе выдвигаются уже давно: что вот-вот сейчас ещё немножко и всё должно каким-то образом решиться.

"Можно лишь строить догадки, почему такие заявления делаются. Возможно, действительно это такая драматизация, связанная с попытками мобилизовать Запад, способствовать быстрейшей передаче более совершенных, более современных западных видов вооружения Киеву. Или это попытка воздействовать на общественное мнение, чтобы оно не теряло интереса к украинской проблематике", — заметил политолог.

В данном случае, наверное, уместно говорить о том, что на Западе растёт озабоченность положением дел на поле боя в контексте тех успехов, которые делаются российскими военными, добавил он.

По мнению собеседник издания, события, которые полностью изменят картину мира, вряд ли смогут произойти за две-четыре недели.

"Да, возможны какие-то подвижки на поле боя, возможно дальнейшее продвижение ВС РФ или попытки контратаки со стороны ВСУ, например, где-то на юге или ещё где-то. Но, судя по всему, всё-таки конфликт между Россией и Украиной сейчас приобрёл позиционный характер. То есть любые продвижения вперёд одной из сторон сопряжены с большими потерями. Поэтому, мне кажется, что если произойдут какие-то перемены в ближайшие недели, то, скорее, эти перемены будут носить тактический, а не стратегический характер", — заключил эксперт.