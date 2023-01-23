Бойцы РФ рассказали о тактике "выкуривания" боевиков с помощью ПТРК

Российские бойцы рассказали о первых взятых домах в Артёмовске и тактике "выкуривания" боевиков при помощи противотанковых ракетных комплексов (ПТРК).

Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Боевиков ВСУ и наёмников методично выкуривают из многоэтажных домов Артемовска.

Противотанковые ракетные комплексы: "Корнет", "Фагот" и "Метис" — очень прекрасно подходят для этого. Даже с больших дистанций ракету можно послать "в форточку" неприятеля.

"Мы быстро навелись, зарядили и ударили по цели. Ударили точно в установку. Залетело в здание и попало прямо в установку ПТУРа. Там был "Корнет", более модифицированный, чем наш. Весь расчёт был уничтожен", — цитирует одного из бойцов телеканала.