Воюющая на стороне Киева американская частная военная компания (ЧВК) "Моцарт" желает получить контракт от вооружённых сил Украины (ВСУ) якобы на тренировку солдат и просит совета у США относительно участия в боевых действиях. Об этом пишет издание Telegraph, ссылаясь на основателя ЧВК Эндрю Милберна.
Он заявил, что в этом месяце планирует получить первый контракт от ВСУ на обучение военных.
ЧВК создала компанию, которая должна участвовать в тендерах на получение контракта, однако она его вряд ли получит, считает издание.
Милберн хотел бы получить указания от Вашингтона перед участием в конфликтах.
"Поддерживая разговор с госдепартаментом о том, на чьей стороне "хорошие ребята", группа надеется избежать любых неловких столкновений", — заключил автор статьи.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Минобороны Польши сообщило местным парламентариям о своём видении планов РФ по вторжению на территорию страны.