Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
После взлома обороны ВСУ войска ВС РФ наступают на Запорожском направлении
Артик вместе с семьёй покинул Россию и обосновался в Дубае
Политолог Маркелов: Путин пойдёт на второй срок 100% с точки зрения здоровья и намерений
Военкор Коц: СВО завершится, когда Украина поймёт, что её приносят в жертву
Политолог о планах Польши разделить Украину: хотели сформировать маленькое государство
Автор фронтовой песни "333" Ванюшкин похвалил творчество певца SHAMANа
Политолог Марков: Эрдоган не одобрит вступление Швеции в НАТО
Эстония может закрыть для России Финский залив
Татьяна Брухунова призвала молчать Пугачёву и других звёзд, сбежавших за границу из-за СВО

Telegraf: американская ЧВК "Моцарт" надеется получить контракт от ВСУ на обучение военных

Силовые структуры

Воюющая на стороне Киева американская частная военная компания (ЧВК) "Моцарт" желает получить контракт от вооружённых сил Украины (ВСУ) якобы на тренировку солдат и просит совета у США относительно участия в боевых действиях. Об этом пишет издание Telegraph, ссылаясь на основателя ЧВК Эндрю Милберна.

Он заявил, что в этом месяце планирует получить первый контракт от ВСУ на обучение военных.

ЧВК создала компанию, которая должна участвовать в тендерах на получение контракта, однако она его вряд ли получит, считает издание.

Милберн хотел бы получить указания от Вашингтона перед участием в конфликтах.

"Поддерживая разговор с госдепартаментом о том, на чьей стороне "хорошие ребята", группа надеется избежать любых неловких столкновений", — заключил автор статьи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Минобороны Польши заявило о тактике России схемой удара ВС РФ по Варшаве из Германии

Минобороны Польши сообщило местным парламентариям о своём видении планов РФ по вторжению на территорию страны.

Минобороны Польши заявило о тактике России схемой удара ВС РФ по Варшаве из Германии
Рогов: два украинских офицера элитного подразделения ВСУ перешли на сторону ВС РФ
Рогов: два украинских офицера элитного подразделения ВСУ перешли на сторону ВС РФ
Арестович: Россия пыталась провести "изящную молниеносную спецоперацию" на Украине
Военкор Сладков заявил, что "точно будет" вторая волна частичной мобилизации
Трагедия России в том, что сегодня молодёжь чувствует вкус поражения и неопределённости Сергей Лебедев Шведы решили испытать свою суперсовременную гаубицу Archer на украинском полигоне Андрей Николаев Знак зодиака 23 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев
ВС РФ сбили над Артёмовском вертолёт ВСУ, пытавшийся эвакуировать старших офицеров
Ходаковский назвал обстрелы артиллерии ВСУ причинами 90% потерь ВС РФ на Украине
Шеремет допустил расширение границ СВО из-за поддержки ВСУ со стороны Запада
Шеремет допустил расширение границ СВО из-за поддержки ВСУ со стороны Запада
Последние материалы
Автор фронтовой песни "333" Ванюшкин похвалил творчество певца SHAMANа
Политолог Марков: Эрдоган не одобрит вступление Швеции в НАТО
Фей и эльфов можно наблюдать и в наши дни
Эстония может закрыть для России Финский залив
Татьяна Брухунова призвала молчать Пугачёву и других звёзд, сбежавших за границу из-за СВО
Сотрудники МВД Тюмени проводят проверку по факту наезда поезда на человека
Нутрициолог Ефимова: "Жарить пищу на подсолнечном масле опасно"
Бойцы РФ рассказали о тактике "выкуривания" боевиков с помощью ПТРК
Челябинские школьники после "разговоров о важном" назвали Путина главным мужчиной своей жизни
Политолог Мартынов: предстоящие выборы в Турции будут для Эрдогана непростыми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников