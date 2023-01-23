Telegraf: американская ЧВК "Моцарт" надеется получить контракт от ВСУ на обучение военных

Воюющая на стороне Киева американская частная военная компания (ЧВК) "Моцарт" желает получить контракт от вооружённых сил Украины (ВСУ) якобы на тренировку солдат и просит совета у США относительно участия в боевых действиях. Об этом пишет издание Telegraph, ссылаясь на основателя ЧВК Эндрю Милберна.

Он заявил, что в этом месяце планирует получить первый контракт от ВСУ на обучение военных.

ЧВК создала компанию, которая должна участвовать в тендерах на получение контракта, однако она его вряд ли получит, считает издание.

Милберн хотел бы получить указания от Вашингтона перед участием в конфликтах.

"Поддерживая разговор с госдепартаментом о том, на чьей стороне "хорошие ребята", группа надеется избежать любых неловких столкновений", — заключил автор статьи.