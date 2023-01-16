Times: обучающая солдат ВСУ ЧВК "Моцарт" страдает от "отсутствия гармонии"

Американская ЧВК "Моцарт", которая занимается обучением украинских солдат, "страдает от явного отсутствия гармонии". Об этом пишет британская Times.

Издание описывает конфликт между главой ЧВК Энди Милберном и финансовым директором частной кампании Энди Бейном.

Бэйн, по словам Милберна, конфисковал все машины "Моцарта" в Киеве. Затем он отказался отдать их до тех пор, пока Милберн не ушёл в отставку и не передал ему благотворительную компанию или "выкупил её за сумму в 5 миллионов долларов", сообщает газета.

Также Милберн обвинил Бейна в распространении фейков о том, что его якобы уволили с поста гендиректора компании, заявив, что всё как раз наоборот — "бывшим финансовым директором", является Бейн, уволенный Милберном в декабре по причине попытки закрыть "Моцарт" и обвинений в адрес Милберна в "широких связях в России".

Ранее Милберн попал в скандал, заявив, что Украина — "коррумпированное общество".