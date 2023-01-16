Американская ЧВК "Моцарт", которая занимается обучением украинских солдат, "страдает от явного отсутствия гармонии". Об этом пишет британская Times.
Издание описывает конфликт между главой ЧВК Энди Милберном и финансовым директором частной кампании Энди Бейном.
Бэйн, по словам Милберна, конфисковал все машины "Моцарта" в Киеве. Затем он отказался отдать их до тех пор, пока Милберн не ушёл в отставку и не передал ему благотворительную компанию или "выкупил её за сумму в 5 миллионов долларов", сообщает газета.
Также Милберн обвинил Бейна в распространении фейков о том, что его якобы уволили с поста гендиректора компании, заявив, что всё как раз наоборот — "бывшим финансовым директором", является Бейн, уволенный Милберном в декабре по причине попытки закрыть "Моцарт" и обвинений в адрес Милберна в "широких связях в России".
Ранее Милберн попал в скандал, заявив, что Украина — "коррумпированное общество".
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