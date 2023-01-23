В Главном управлении Украины продолжают надеяться, что ракеты у армии России "кончаются".
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"У России опять хватит ракет на 2-3 массированных удара", — цитирует издание ГУР Украины.
Армия РФ израсходовала 80 процентов запаса высокоточных ракет, в очередной раз заявил от имени государства представитель ведомства Вадим Скибицкий.
Он отметил, что российского потенциала хватит на проведение максимум трёх массированных ударов с применением более 80 ракет.
"По данным украинской стороны, после каждого удара у России остаётся потенциал на 2-3 удара", — напоминают военкоры.
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