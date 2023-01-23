В ГУР Украины опять заявили, что у России хватит ракет на 2-3 массированных удара

В Главном управлении Украины продолжают надеяться, что ракеты у армии России "кончаются".

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"У России опять хватит ракет на 2-3 массированных удара", — цитирует издание ГУР Украины.

Армия РФ израсходовала 80 процентов запаса высокоточных ракет, в очередной раз заявил от имени государства представитель ведомства Вадим Скибицкий.

Он отметил, что российского потенциала хватит на проведение максимум трёх массированных ударов с применением более 80 ракет.

"По данным украинской стороны, после каждого удара у России остаётся потенциал на 2-3 удара", — напоминают военкоры.